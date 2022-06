Prinzessin Amalia zieht eine WG dem Palast vor

Die niederländischen Royals tun sich immer wieder durch eine besondere Volksnähe und Bodenständigkeit hervor. In dieser Beziehung bildet Prinzessin Amalia (18), ihres Zeichens Thronfolgerin von König Willem-Alexander (55), keine Ausnahme. Gerade eben hat sie die Matura am christlichen Gymnasium Sorghvliet in Den Haag mit Auszeichnung abgeschlossen, nun wird sie im kommenden Semester an der Uni in Amsterdam einen Bachelorstudiengang in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft beginnen.