Prinzessin Beatrice und ihr Mann sind Eltern einer Tochter

Dabei war nicht klar gewesen, wie kurz die Geburt bevorstehen würde. In der offiziellen Baby-Ankündigung hatte der britische Hof lediglich verlauten lassen, dass das erste Kind von Beatrice und Edoardo «im Herbst» erwartet würde. Am Samstag dann verbreitete sich in den britischen Medien die Meldung, wonach Beatrice am Freitag bei der Einlieferung ins Spital gesehen worden sein soll. Dies berichtete unter anderem «The Sun». Royal-Experte Robert Jobson schrieb am Sonntag auf Twitter: «Sieht so aus, als stünde die Geburt des zwölften Urenkels der Queen kurz bevor.»