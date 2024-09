Hausdurchsuchungen und ein Machtwort von Caroline

Laut «Paris Match» fanden bereits am 28. Juli gross angelegte Razzien in Paris, Nizza und Monaco statt. Allein bei der Hausdurchsuchung des Gerichtshofpräsidenten Didier Linotte (75), einem Mitglied der «G4», rückte die Polizei mit 28 Beamten an.