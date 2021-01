Doch von Anfang an: Tänzerin Poppy Gerrad machte 2017 bei der Casting-Show «Britain's Got Talent» mit, gemeinsam mit ihrer Gruppe, den Mersey Girls. Nach ihrem Auftritt wurden die Tänzerinnen von Eugenie zu einem «private afternoon tea» eingeladen. Der Grund: Eine der Tänzerinnen, Julia Carlile, leidet an Skoliose und hat – wie Eugenie – eine verformte Wirbelsäule, die operiert werden musste.