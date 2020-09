Prinzessin Eugenie zieht bei Mutter Fergie aus

Plötzlich war es wieder so wie früher: Mutter, Vater und die jüngere Tochter unter einem Dach. Während des Lockdowns zog Prinzessin Eugenie, 30, gemeinsam mit ihrem Mann Jack Brooksbank, 34, zurück in die Royal Lodge in Windsor. Dort leben ihre geschiedenen Eltern Sarah Ferguson, 60, und Prinz Andrew, 60, Tür an Tür.