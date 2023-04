Diese Familienmitglieder stehen den Mini-Grimaldis besonders nahe

Umso stärker wirken da die Momente, in denen sich das Fürstenpaar als Einheit präsentiert und damit den Spekulationen um angebliche Ehe-Probleme den Wind aus den Segeln nimmt. Denn sie treten an diesen Events nicht nur gemeinsam auf, sondern wirken dabei auch glücklich. Denn Charlènes trauriger Blick war in der Vergangenheit häufig der Grund für Gerüchte über den Zustand der Ehe und das angeblich unglückliche Leben der Fürstin. All diesen Behauptungen scheinen Albert und seine Ehefrau in letzter Zeit nach besten Kräften und Möglichkeiten zu trotzen – und beweisen damit, wie stark ihre Ehe ist.