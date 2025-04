Prinzessin Kate präsentiert am Hochzeitstag einen neuen Look

Eine Situation, die Kate und William offensichtlich noch mehr zusammengeschweisst hat, wie auch in Schottland zu sehen war. Das britische Thronfolgerpaar liess sich auf der idyllischen Isle of Mull an seinem 14. Hochzeitstag symbolträchtig fotografieren. Auf ihrem Instagram–Account haben die beiden ein Bild veröffentlicht, auf dem sie Arm in Arm vor traumhafter Kulisse stehen und gemeinsam in die Ferne blicken.