Prinzessin Kate sendet rührende Botschaft an Heiligabend

Nach einem der schwersten Jahre für die britische Königsfamilie hat Prinzessin Kate (42) an Heiligabend mit einer rührenden Botschaft die Herzen des britischen Volks berührt. Am Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey erinnert die Royal in einer voraufgezeichneten Videobotschaft an die tiefere Bedeutung des Weihnachtsfests. «Dieser Weihnachtsgottesdienst ist ein Fest des Herzens für jeden einzelnen von Ihnen», beginnt sie. «Eine Erinnerung daran, dass wir an Weihnachten und das ganze Jahr hindurch füreinander leuchten müssen, denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle füreinander das Licht», sagt die Royal und wünscht allen ein besinnliches Fest.