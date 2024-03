Meine Arbeit hat mir immer eine tiefe Freude bereitet, und ich freue mich darauf, zurück zu sein, wenn ich dazu in der Lage bin. Aber im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, mich vollständig zu erholen. In dieser Zeit denke ich auch an all diejenigen, deren Leben durch Krebs beeinflusst wurde. Für alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verliert bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Ihr seid nicht allein.