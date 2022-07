Prinzessin Leonor muss sich ihre Sommerferien erst verdienen

An Badi oder Strand ist aber für die 16-Jährige noch nicht zu denken, denn erst einmal müssen royale Pflichten erfüllt werden, wie etwa die Teilnahme an der Preisverleihung der Stiftung Prinzessin von Girona in Cornellá de Llobregat in Barcelona. Zum reinen Vergnügen geht Leonor allerdings nicht an die Veranstaltung. Nein, die Prinzessin ist Ehrenpräsidentin der Stiftung, überreichte bereits im vergangenen Jahr die Preise und schwang eine Rede.