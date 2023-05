Könnte die Vereidigung von der politischen Situation abhängen?

In der Regel wird die Vereidigung etwa einen Monat vor der Ausführung vom Justizministerium angekündigt. Ende September würde man also dann davon erfahren, ob Leonor am 31. Oktober vereidigt wird. Ob sie den Eid aber tatsächlich im Oktober ablegen wird, ist noch nicht ganz sicher, denn schon im vergangenen Jahr schrieb das spanische Portal «20 Minutos», dass das Datum potenziell verschoben werden könnte, je nach dem, wie die politische Lage im Herbst in Spanien aussieht. Im Dezember finden dort nämlich Neuwahlen statt, weshalb sich das Parlament erst neu bilden muss.