Prinzessin Madeleine feiert ihren 40. Geburtstag

Was wünscht sich eine Prinzessin zum 40. Geburtstag? Hofinformationsmanagerin Margareta Thorgren verrät es dem schwedischen Magazin «Svensk Damtidning»: Prinzessin Madeleine freut sich über Glückwünsche via Social Media oder dem Kontaktformular auf der Website des schwedischen Königshauses. Materielle Geschenke braucht sie offenbar keine. Es reiche, wenn man in ihrem Namen der Kinderhilfsorganisation World Childhood Foundation spendet – die liege der Prinzessin sehr am Herzen, so Thorgren.