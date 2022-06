Prinzessin Madeleine verpasst den Geburtstag ihres Sohnes

Weder zum schwedischen Nationalfeiertag, noch zu ihrem 40. Geburtstag reiste Prinzessin Madeleine von Schweden (40) in ihr Heimatland, um mit der königlichen Familie zu feiern. Diese Woche dann die Überraschung: Madeleine kam bereits am gestrigen Dienstag (14. Juni 2022) mit ihren beiden Töchtern Prinzessin Leonore (8) und Prinzessin Adrienne (4) nach Schweden, statt, wie zunächst angekündigt erst im Juli. Wo aber waren Madeleines Ehemann Christopher O'Neill (47) und Sohn Prinz Nicolas (7)? Das Vater-Sohn-Gespann musste in Florida, wo die Familie wohnhaft ist, zurück bleiben, denn Nicolas litt an Ohrenschmerzen und durfte daher nicht fliegen. So mussten die Damen die Reise alleine antreten.