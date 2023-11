Es war ein langes Hin und Her, ein Bangen und Hoffen in der schwedischen Bevölkerung, gefolgt von einer grossen Enttäuschung, als Prinzessin Madeleine (41), Ehemann Chris O'Neill (49) und die drei gemeinsamen Kinder Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (7) und Prinzessin Adrienne (6) Anfang 2023 verkündeten, jetzt doch nicht schon im Sommer in den Schoss der Heimat zurückzukehren. Der Grund in der Umzugsverzögerung liegt offenbar darin, dass Madeleine und Chris den Aufwand der Züglete unterschätzt haben. «Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war», verkündete ein Sprecher der Prinzessin nach der geplatzten Rückkehr. Einerseits sei es nicht leicht gewesen, die hohen Anforderungen an die neue Wohnung in Schweden zu erfüllen, andererseits hätte sich die Organisation zur Umschulung der Kinder die ganze Sache verzögert.