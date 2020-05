Nach Lockdown wieder in Paris

Prinzessin Marie sorgt sich wegen Masken-Pflicht

Die letzten Wochen verbrachten sie in Dänemark, nun sind Prinzessin Marie, Prinz Joachim und die Kinder seit wenigen Tagen wieder zurück in Paris. Wie in der Schweiz, nähert man sich nach dem Lockdown auch dort wieder der Normalität. Prinzessin Marie ist dabei etwas mulmig zu Mute.