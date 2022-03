Prinzessin Sofia macht sich in der Öffentlichkeit rar

Wie die Journalistin Ellen Myrgård der schwedischen Zeitung «Svensk Damtidning» nun sagt, wird sich daran in der näheren Zukunft auch nicht viel ändern. «Die Informationen des Hofes zeigen deutlich, dass Prinzessin Sofia die königliche Arbeit in den kommenden Monaten nicht verstärken wird.» Grund dafür soll sein, dass Sofia sich mehr um ihre Familie in der Rolle als Mutter und nicht als Prinzessin kümmern möchte.