Seit Jahrzehnten ist es für die Queen Tradition, dass sie mit dem Zug in ihr Weihnachts-Domizil, das Sandringham House, reist. Auch letztes Jahr bewältigte sie die Strecke von London King's Cross, zur King's Lynn Railway Station in der Grafschaft Norfolk per Zug, wo sie jeweils mit dem Auto abgeholt und nach Sandringham gefahren wurde. Wegen ihres Alters fällt die Zugfahrt dieses Jahr wohl aus und die Queen fliegt per Helikopter in ihr Anwesen.