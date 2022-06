Queen Elizabeth II.: Flugzeug-Turbulenzen kurz vor Jubiläumsfeier

Auszeit in Schottland beendet

Wie die britische «Daily Mail» zuvor berichtete, war die Queen am vergangenen Donnerstagabend in ihre Sommerresidenz, das schottische Schloss Balmoral, gereist, um sich vor den Feierlichkeiten eine Auszeit zu nehmen und Kraft zu tanken. Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen beginnen am 2. Juni mit der «Trooping the Colour»-Parade.