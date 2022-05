Queen Elizabeth II. muss sich von Prinz Charles vertreten lassen

Queen Elizabeth II. (96) hat ihre Teilnahme an der Eröffnung des Parlaments am heutigen Dienstag,10. Mai nun doch kurzfristig abgesagt. In einem Statement des Buckingham Palastes, das unter anderem der «Daily Mail» vorliegt, heisst es, dass Ihre Majestät nach wie vor mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen habe und diese Entscheidung nun «widerwillig» getroffen habe.