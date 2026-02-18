Queen Elizabeth II. rettete Liebe zwischen William und Kate

Die Queen spielte gute Fee

Prinz William liess sie gehen, sei es, weil er noch nicht zum Heiraten bereit war oder sich kein Ultimatum stellen lassen wollte. Während die bürgerliche Kate Middleton sich ins Londoner Nachtleben stürzte, um über ihren Ex-Freund hinwegzukommen – der ausgerechnet per Telefon Schluss gemacht hatte –, sass Prinz William betrübt daheim. Und hier kommt seine Grossmutter Queen Elizabeth II. ins Spiel. «Sie drängte ihn, seinem Herzen zu folgen und die zukünftige Königin zu heiraten», erinnert sich Russell Myers, der das Thronfolgerpaar bereits seit vielen Jahren begleitet, in seiner neuen Biografie.