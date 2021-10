Queen Elizabeth II. sucht eine neue Konditorin

Neben dem Gehalt gebe es dafür auch die Option vor Ort zu wohnen, heisst es in der Ausschreibung. Die Monarchin hat den angehenden royalen Konditor also immer in seiner Nähe. Der Hauptarbeitsplatz ist der Anzeige nach der Londoner Buckingham Palast. Reisen zu den anderen Residenzen der Queen gehören aber ebenfalls zum Job. Bei wichtigen Anlässen wie dem Besuch von Staatschefs inspiziert Elizabeth II. die Details vor dem Essen angeblich selbst.