Queen Elizabeth II. ziert das April-Cover der britischen «Vogue»

Schon als Einjährige war die Queen in der «Vogue»

«Die Queen ist gerade einmal zehn Jahre jünger als die ‹Vogue› selbst», heisst es in dem Artikel der Zeitschrift. Sie sei eine der «meistfotografierten Frauen der Welt» und eines der «standhaftesten Gesichter in den Seiten dieser Zeitschrift». Erstmals wurde sie 1927 als Einjährige in der britischen «Vogue» abgedruckt. Es folgten zahlreiche Bilder royaler Hochzeiten sowie vieler Jubiläen.