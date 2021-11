Queen Elizabeth mahnt Politiker und lobt ihre Familie

Queen Elizabeth II., 95, wendet sich in einem grünen Kleid per Videobotschaft an die 25'000 Teilnehmer aus 200 Ländern, die an der diesjährigen UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow teilnehmen. Für die Ansprache trägt sie ihre Perlenkette und eine Brosche in Schmetterlingsform. Besonders rührend: Im Hintergrund steht auf einem Tisch ein Porträt ihres verstorbenen Ehemannes Prinz Philip inmitten fliegenden Herbstlaubs.