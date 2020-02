Die Zeitung spekuliert, dass das Paar das bewusst so aufgegleist habe, damit sie sich trotz Royal-Aus noch einen Touch Monarchie hätten geben können. Meghan und Harry hatten bereits einiges an Geld und auch Zeit in die Website investiert, betreiben auch ihren Instagram-Account unter diesem Namen. Auf Insta hatte das Paar zuletzt dank eines grossen Follower-Zuwachses auch den Account von Prinz William, 37, und Herzogin Kate, 38, überholt.