Unklar ist unter anderem auch, ob die beiden ihre Titel als Herzog und Herzogin von Sussex behalten. Die Queen spricht das Paar in der Mitteilung mit den Vornamen an, was für Beobachter bedeuten könnte, dass ihnen die Titel entzogen werden könnten. Lange soll dies aber nicht ungeklärt bleiben. «Ich habe darum gebeten, dass in den nächsten Tagen endgültige Entscheidungen getroffen werden», so die Queen weiter. Bis am Donnerstag will sie die Sache unter Dach und Fach haben.