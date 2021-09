Währen man auf Fotos von Fürstin Charlène in Südafrika eine gewisse Trauer abzulesen scheint, geniesst Ehemann Fürst Albert in der Heimat das süsse Leben an der Côte d'Azur. Wenige Tage nach seiner Rückkehr unternahm er nämlich eine Ausflug mit dem Kanu in der französischen Gemeinde Saint-Vincent-de-Cosse. Der Bootsverleih Canoës Roquegeoffre Port D'Enveaux postet stolz ein Foto des strahlenden Fürsten mit den Kindern Jacques und Gabriella auf Facebook und schreibt dazu: «Kleiner geführter Abstieg der Dordogne mit S.A.S. Prinz Albert II. von Monaco und seinen Kindern – Danke für diesen Besuch und bis nächstes Jahr.»