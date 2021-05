Prinzessin Leonor von Spanien ist zwar erst 15 Jahre alt. Auf ihren Schultern lastet aber bereits eine grosse Verantwortung. So hatte die spanische Monarchie in den letzten Monaten und Jahren immer wieder mit Skandalen zu kämpfen. Zuletzt machte Juan Carlos I., 83, von sich reden. Gegen ihn ermittelt die Justiz. Vor einem Jahr beschloss der 2014 abgetretene König dann, in die Vereinigten Arabischen Emirate ins Exil zu gehen. Und auch dass die Schwestern des amtierenden Königs Felipe sich im Ausland bereits gegen Covid-19 impfen lassen haben, kam nicht überall gut an.