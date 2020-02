Nächste Paar-Auftritte an Musik-Festival und Commonwealth Day

Der Palast-Sprecher seinerseits machte abschliessend noch Angaben zu Harrys und Meghans kommenden Auftritten. Nächstes Mal gemeinsam sehen werden wir das Paar demnach sicher am 7. März 2020. Dann besuchen Harry und Meghan gemeinsam das Mountbatten Festival of Music in der Royal Albert Hall. Zwei Tage später steht für die beiden zudem die Teilnahme am Commonwealth Day an. An diesem Tag werden sich Harry und Meghan zum Gottesdienst in die Westminster Abbey in London begeben.