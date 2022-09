«Er hat ein Leben lang König geprobt»

In Kürze werden die Memoiren von Harry erwartet, für die er eine Millionensumme erhalten hat. Die Publikation wurde mehrfach verschoben. Jetzt bleibt abzuwarten, was in dem Buch steht und wie stark Charles attackiert wird. Zumindest hat er dem Verfasser mit liebevollen Worten noch einmal die Hand gereicht – wohl wissend, dass ein weiterer Familienstreit hier keine Privatsache ist, sondern dem neuen König Charles III. statt des nötigen Rückenwinds, den er von vielen Menschen spürt, einen ärgerlichen Gegenwind geben könnte. Eine grosse Herausforderung für den «jungen König», der erst im Pensionsalter auf den Thron kam.