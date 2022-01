Royals gewähren zu Neujahr Blick hinter die Kulissen

Einblicke hinter die Kulissen gibt es auch von Prinzessin Eugenie. Die 31-Jährige und ihr Mann Jack Brooksbank, 35, wurden 2021 zum ersten Mal Eltern, ihr Sohn August kam am 9. Februar zur Welt. Und die beiden scheinen so verzückt von ihrem Sohn, dass sie ihr Glück mit der ganzen Welt teilen wollen. Denn seit der Geburt teilt die Tochter von Prinz Andrew, 61, und Sarah Ferguson, 62, auf Instagram regelmässig Bilder der glücklichen Familie. So auch zum Start ins Jahr 2022.