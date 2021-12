Royals und Hunde – eine haarige Liebesgeschichte

Mary und Frederik sind nicht die einzigen Hundefans aus der dänischen Königsfamilie. Auch Königin Margrethe II, 81, selbst schliesst die Vierbeiner in ihr Herz. Noch heute soll Margrethe drei Dackeldamen besitzen – Tilia, Nelly und Helike. Die dänische Königin ist ein totaler Dackel-Fan, wie sie einst in einem Interview schwärmte: «Sie sind lustig. Sie sind klug. Sie nehmen nicht viel Platz weg, und man bekommt sozusagen einen kompletten Hund in der Grösse eines halben Hundes.»