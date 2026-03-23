Sarah Ferguson wollte Klone der Corgis von Queen Elizabeth II. verkaufen

Idee für Reality-Show

Ferguson und ihr damaliger Mann, Ex-Prinz Andrew (66), nahmen die Corgis Sandy und Muick bei sich auf, nachdem die Queen im September 2022 gestorben war. Die Monarchin besass im Lauf ihres Lebens mehr als 30 Corgis und sogenannte Dorgis (eine Mischung aus Dackel und Corgi). Muick und Sandy waren die einzigen, die die Queen überlebten, und waren bei ihrer Beerdigung am 19. September 2022 dabei. «Sie sind nationale Ikonen», sagte Ferguson damals gegenüber «People» über die Hunde. «Deshalb gerate ich jedes Mal in Panik, wenn sie einem Eichhörnchen hinterherjagen. Sie sind eine wahre Freude, und wenn sie ins Leere bellen, denke ich immer, dass das daran liegt, dass die Königin gerade vorbeikommt.»