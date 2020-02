Doch nun wird an die Adresse der dreifachen Mutter wieder neue Kritik laut. Besonders die Regionen Gästrikland und Hälsingland haben sich auf Madeleine eingeschossen. Grund: Die Prinzessin trägt in beiden Gebieten den Titel Herzogin, soll die Regionen aber seit Jahren vernachlässigen. Laut dem TV-Journalisten Lars Ragnar Forssberg war sie seit 2015 nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Er wettert gegenüber «Svensk Dam»: «Sie benimmt sich schlecht. Die Leute vermissen sie.»