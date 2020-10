An sie haben die Royals einst ihr Herz verloren

Daniel und Victoria trennten sich, die Kronprinzessin erkrankte an Magersucht, zog sich in die USA zurück und kam dort mit Collert, der seiner Ex nach Amerika gefolgt war, ein zweites Mal zusammen. Doch die Beziehung ging 2001 endgültig in die Brüche. Dabei hatten Victoria und Daniel zuvor laut dem Buch «Victoria – Schwedens Kronprinzessin und ihr Weg zum Glück» sogar noch Weissgold-Ringe mit der Gravur «Daniel & Victoria, NY, Mai 1999. Forever» getauscht.