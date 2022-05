Angela Kelly ist Modedesignerin und arbeitet seit 1994 als persönliche Assistentin, Beraterin und Kuratorin Ihrer Majestät. In dieser Funktion ist sie vor allem für die Kleidung und den Schmuck der Queen verantwortlich. Wenn es sein muss, dann schneidet Kelly ihr aber auch die Haare und weil beide die gleiche Schuhgrösse haben, läuft sie auch die Schuhe der Monarchin ein. Der Grund für diese doch recht aussergewöhnliche Tätigkeit ist simpel: «Die Queen hat kaum Zeit für sich selber und schon gar keine, um ihre Schuhe einzulaufen», schreibt Angela Kelly in ihrem Buch «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe».