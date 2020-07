Es ist so eine schöne Tradition: Am 14. Juli feiert Kronprinzessin Victoria von Schweden Geburtstag und begeht diesen besonderen Tag jeweils mit ganz vielen Gästen – und der gesamten Familie. Dieses Jahr aber sahen die Feierlichkeiten am Abend auf Schloss Solliden etwas anders aus, so klein war die Gesellschaft noch nie.