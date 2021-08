Und auch Harry, 36, schafft es immer wieder, subtile Werbung für eigene Projekte in öffentlichen Auftritten zu verstecken. So war das vielbeachtete Interview mit Oprah Winfrey gespickt mit sogenannten Cliffhangern – also Andeutungen von noch mehr Einblicken ins Privatleben des royalen Aussteigers. Harry sprach zum Beispiel vom Druck, der bei öffentlichen Auftritten auf ihm lastete, und von psychischen Problemen, ging aber nicht weiter ins Detail. Genau diese offenen Fragen sind nun in der Apple-Serie «The Me You Can't See» Thema. Sinnigerweise wird die Serie vom Prinzen und Oprah Winfrey produziert und behandelt unter anderem Harrys posttraumatische Belastungsstörung, die ihn seit dem Tod seiner Mutter Diana beschäftigt.