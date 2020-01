Ein paar Job-Szenarios: Meghan trägt irgendwas. Das Irgendwas ist sogleich ausverkauft. Ihr Brand-Value für potentielle Kollaborationen im Fashion-Bereich ist logischerweise ziemlich viel höher als bei ihrem Mann. Was Harry trägt, very, very (pardonnez-moi) egal. In einem Interview mit dem WWD-Business-Magazin vergleicht ein Brand-Experte die Sussexes mit Michelle und Barack Obama. Angeblich soll das ehemalige Präsidentenpaar für ihre 2017 publizierten Memoiren einen Vorschuss von geschätzten 60 Millionen Dollar bekommen haben. Ein ähnlicher Deal für Meghan und Harry – und zack, die Security-Mitarbeiter sind für ein paar Jahre bezahlt. Auch influencen geht Meghan womöglich leichter von der Hand als ihrem Mann. Harry durfte den Grossteil seines Lebens gar keinen Piep machen, ohne eine Fülle an Beratern zu konsultieren. Meghan hingegen kommt da von ganz anders her. Sie kann vermutlich sogar selbst Posten.