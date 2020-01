Die Hiobsbotschaft von Prinz Harry und Herzogin Meghan kam am Mittwochabend: Die beiden wollen in Zukunft als «hochrangige Royals» zurücktreten und sich vom britischen Königshaus «finanziell unabhängig» machen. Sie kündigten an, ihre Zeit künftig zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordamerika aufzuteilen. Medienberichten zufolge hatte das Paar die Queen vorab nicht in seine Entscheidung eingebunden.