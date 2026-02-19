Skandalbuch lässt Monaco erbeben

«Monaco Interdit», heisst das Werk, das aktuell den Fürstenhof Monacos erbeben lässt. Geschrieben hat es Claude Palmero (69). Er war 22 Jahre der Vermögensverwalter von Fürst Rainier III. und nach dessen Tod von Fürst Albert II. (67) Vor drei Jahren wurde er vom Hof gejagt. Jetzt will er sich rächen und packt aus: Über kompromittierende Fotos einer «Dame», eine heimliche Junggesellenwohnung für Albert II., die angeblich unglückliche Charlène (48) und allerlei sonstige fiese Vorwürfe. «RoyalTea» analysiert die dunklen Geheimnisse hinter den Palastmauern – und nimmt das böse Timing der Veröffentlichung unter die Lupe.