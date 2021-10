Eines scheint klar: So viel Raum wie Königin Elizabeth II. wollen Charles und Camilla nicht mehr einnehmen, wie ein enger Freund des royalen Paares gegenüber der britischen Zeitung «Daily Mail» verrät. Queen Elizabeth nennt derzeit 52 Königs- und Gästezimmer sowie 188 Personalzimmer im Buckingham Palast ihr Eigen. «Trotz allem, was alle darüber denken, dass er dort nicht leben will, wird er dort sicherlich eine Unterkunft haben – aber es wird eine viel bescheidenere Wohnung sein – ähnlich der des Premierministers in der Downing Street», meint der Vertraute des Thronfolgers.