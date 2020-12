In einem Video auf Instagram geben die norwegischen Royals Einblick in ihren Alltag im Advent. In trautem Kreis sitzen Kronzprinz Haakon, 47 und Kronprinzessin Mette-Marit, 47, mit ihren Kindern Ingrid Alexandra, 16, und Sverre Magnus, 15, auf Gut Skaugum am Tisch und verzieren Lebkuchen.