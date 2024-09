Harrys Familie gratulierte

Zum runden Geburtstag gratulierte sogar die königliche Familie dem abtrünnigen Royal auf Instagram. Auf dem Account seines Vaters König Charles III. (75) und dem seines Bruders Prinz William (42) waren Glückwünsche an den Herzog von Sussex zu finden. Mineards meint sogar zu wissen, dass das Oberhaupt der Windsors seinen Sohn persönlich angerufen habe. «Von William und Kate wird dagegen sicherlich nichts dergleichen kommen, wenn man bedenkt, was Harry über sie in seinem Buch oder in der Netflix-Doku gesagt hat», so der Harry-Nachbar weiter.