So geht es der schwangeren Prinzessin Eugenie im Lockdown

Weniger gut erging es ihrem Schwiegervater, George Brooksbank, 71. Er hatte sich im März mit dem Virus infiziert. Wie Eugenie verriet, ging es ihm so schlecht, dass er sogar ins Spital eingeliefert werden musste. «Ich bin so dankbar, dass er noch lebt und es da draussen so viele unglaubliche Menschen gibt, die um das Leben aller kämpfen.»