Die Zeit heilt alle Ohrenentzündungen, sollte man eigentlich meinen, doch Charlène sagte nun im Interview mit dem südafrikanischen Radio South Africa Radio 702, dass an die Heimkehr in den nächsten Monaten nicht zu denken sei. «Das ist der längste Zeitraum, den ich je weg von Europa und meinen Kindern verbracht habe», klagt sie und gibt zu bedenken: «Ich kann die Heilung nicht erzwingen, also werde ich bis Ende Oktober in Südafrika festsitzen.»