Herausforderung Homeschooling

So meisterte Prinzessin Madeleine den Corona-Alltag

Während ihr Heimatland Schweden einen Sonderweg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ging und relativ lockere Regeln erliess, befand sich Prinzessin Madeleine in Florida in Isolation. In einem Interview lässt die Prinzessin die vergangenen Monate Revue passieren und gibt Einblick in ihren Alltag zu Zeiten des Lockdowns. Besonders das Homeschooling empfand die dreifache Mutter als Herausforderung.