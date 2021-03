So reagiert Meghans Vater auf das Oprah-Interview

«Wir machen alle Fehler. Ich habe nie wie Harry nackt Billiard gespielt oder mich wie Hitler angezogen.» Mit diesen Worten rechtfertigte sich der 76-jährige US-Amerikaner am Dienstagmorgen in der Sendung «Good Morning Britain» und bezog sich der «Daily Mail» zufolge auf einen Vorfall, bei dem Harry im Alter von 20 Jahren zu einer Party in einer Nazi-Uniform erschienen war. 2012 waren zudem Fotos des Prinzen aufgetaucht, die ihn in einem Hotelzimmer in Las Vegas beim Billiardspielen zeigen – nur mit einer Halskette bekleidet.