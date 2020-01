Dann aber fügt er an, was ihm und dem Dorf am wichtigsten sei: «Für uns als Gemeinde ist es Ehrensache, die Privatsphäre dieser Familie zu wahren. Sie hat sich nicht per Zufall für Verbier entschieden, um von dieser Ruhe hier zu profitieren.» Bewohner und auch Gemeinde wollen, dass die Familie nicht gestört werde, ist er sich sicher. Er geht sogar noch weiter, wenn er sagt: «Meines Wissens spricht niemand über den Aufenthalt der königlichen Familie im Dorf.»