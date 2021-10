So rührselig spricht die Queen über Prinz Philip

Im April 2021 verstarb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Nun hat seine Witwe, Queen Elizabeth II. ,95, zum ersten Mal nach seinem Tode ihren langjährigen Ehemann in einer Rede erwähnt. Die britische Königin sprach am Samstag vor dem schottischen Parlament und erinnerte dabei an die grosse Liebe, die sie und Prinz Philip von den Menschen in Schottland empfangen hätten. Ihr Sohn Prinz Charles, 72, und dessen Ehefrau Herzogin Camilla, 74, nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.