So schön war das 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf von Schweden

Viele hochrangige Gäste sind in diesen Tagen in Schweden, um das 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf (77) zu feiern. Mit dabei waren natürlich auch Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7), die ihrem Grossvater beinahe die Show stahlen und die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Festlichkeiten für ihren Grossvater in Stockholm begeisterten.